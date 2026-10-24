Une proyecto de Marco Bonilla al panismo de la capital

Panistas de la capital se reunieron para trabajar juntos y en pro de la unidad junto con el Coordinador de Patria, familia y libertad, Marco Bonilla y hacer un llamado a cada militante del partido con la finalidad de fortalecer un gran equipo y estructura interna que logre el triunfo.

Convocados por Marco Bonilla los liderazgos escucharon e hicieron eco para preservar la unidad partidista y los valores que distinguen a Acción Nacional y demostrar una vez más la fuerza de los Bárbaros del Norte.

Cada uno de los liderazgos presentes, expresó su sentir, pero también dejó claro que están apostados y trabajando desde sus trincheras para continuar defendiendo los gobiernos humanistas.