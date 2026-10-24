Se mueve el tablero rumbo al 2027: Loera respalda a Jáuregui y pide esperar para definir candidatura

En la antesala de la audiencia de César J. M, programada para este sábado a las 15:00 horas, el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, acudió a la manifestación de apoyo al exfiscal, realizada al exterior de la Fiscalía General de la República (FGR), en Chihuahua capital, en una señal de respaldo que también toca el escenario político rumbo a 2027.

Loera Talamantes dejó claro que su presencia obedecía a una relación de amistad con Jáuregui Moreno y evitó pronunciarse sobre la actuación de la gobernadora Maru Campos o sobre las implicaciones políticas del caso. Con ello, delimitó su participación al respaldo personal, sin entrar en controversias sobre el proceso que enfrenta el exfuncionario.

Sin embargo, el exsecretario sí fijó postura sobre los tiempos políticos: manifestó estar de acuerdo con aplazar la definición de la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua hasta que concluya el proceso de César. La declaración coloca sobre la mesa la posibilidad de posponer las decisiones internas mientras se define la situación jurídica del exfiscal.

La manifestación también evidenció ausencias dentro del panorama político que buscan la Presidencia Municipal. El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, y la legisladora, María Angélica Granados Trespalacios, conocida como Manque Granados, no acudieron al lugar. Mientras tanto, la audiencia prevista para las 15:00 horas mantiene la atención pública sobre un caso que podría incidir en las aspiraciones políticas rumbo a la alcaldía capitalina en 2027.