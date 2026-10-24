Aclara IMSS que opera con normalidad clínica 6 de Ciudad Juárez tras granizada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el Hospital General de Zona número 6, en Ciudad Juárez, brinda atención con normalidad, luego de las afectaciones ocasionadas por la granizada registrada el 23 de octubre, que provocó el ingreso de agua a algunas áreas del inmueble.

A través de un comunicado, el instituto señaló que el agua acumulada fue retirada durante la noche con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Pública y Protección Civil, corporaciones a las que agradeció su colaboración para atender la contingencia.

El IMSS precisó que los trabajos de limpieza se concentraron en el sótano del hospital y que estas labores no ocasionaron afectaciones a la prestación de los servicios médicos.

Asimismo, la institución aseguró que ningún paciente resultó afectado por el ingreso de agua y reiteró que la unidad hospitalaria mantiene sus actividades con normalidad, pese a las condiciones meteorológicas que impactaron a la frontera.