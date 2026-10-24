Una vida que se apaga y una llamada que puede hacer la diferencia: hallan a hombre sin vida en panteón Municipal I

La muerte de un hombre al interior del panteón municipal número uno, ubicado en la colonia San Jorge, en Chihuahua capital, movilizó a elementos de la Policía Municipal y volvió a poner sobre la mesa la importancia de atender el sufrimiento emocional y brindar acompañamiento a quienes atraviesan momentos de profunda crisis.

El hallazgo ocurrió en la parte posterior del cementerio, hasta donde los agentes llegaron luego de recorrer durante varios minutos los pasillos del camposanto. La víctima fue localizada junto a la barda perimetral, cerca de un pino, por lo que los uniformados procedieron a acordonar el área para preservar la escena y permitir las diligencias correspondientes.

El hombre vestía una chamarra roja, pantalón de mezclilla negro, cachucha negra y tenis grises. Hasta el momento, las autoridades no habían dado a conocer públicamente su identidad ni mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Detrás de cada muerte existe una historia que no siempre alcanza a conocerse. El dolor emocional, la desesperanza y las crisis personales pueden permanecer ocultos incluso ante las personas más cercanas; por ello, escuchar sin juzgar, acompañar y tomar en serio las señales de sufrimiento puede marcar una diferencia. Hablar del suicidio desde el respeto también implica recordar que pedir ayuda no es una debilidad y que nadie tendría que enfrentar una crisis en soledad.

En Chihuahua capital, el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) cuenta con la línea *800, “Hablar Salva Vidas”, para brindar atención ante situaciones de crisis emocional. Quienes necesiten apoyo pueden recurrir a este servicio para solicitar orientación y acompañamiento. Si existe peligro inmediato, es importante llamar al 911 y buscar ayuda presencial de emergencia.