Despliega Italia a 5 mil policías y refuerza con militares seguridad en Milán ante protestas

Italia reforzó el operativo de seguridad en Milán con alrededor de 5 mil policías y otros agentes del orden, respaldados por cientos de militares, ante las protestas convocadas para este sábado, luego de que movilizaciones realizadas una semana antes terminaran en saqueos y enfrentamientos.

El despliegue busca prevenir nuevos episodios de violencia en la ciudad, considerada la capital financiera y de la moda de Italia, donde las autoridades mantienen la vigilancia ante las manifestaciones previstas.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció el envío de 500 militares adicionales a Milán, quienes se incorporaron a los efectivos que ya se encontraban desplegados en distintos puntos de la ciudad.

El reforzamiento de la seguridad ocurre en un contexto de tensión tras los disturbios registrados durante las protestas de la semana pasada, que dejaron daños y enfrentamientos. Las autoridades buscan contener posibles incidentes y mantener el orden público durante las nuevas movilizaciones.

Información de Agencias