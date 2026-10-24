Panistas se congregan frente a la FGR en Chihuahua para exigir liberación de César

Cientos de hombres y mujeres identificados con el Partido Acción Nacional (PAN) se congregaron la mañana de este sábado al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en Chihuahua capital, para exigir la liberación de César J. M, exfiscal estatal que enfrenta una acusación por traición a la patria.

Los manifestantes se concentraron frente a la sede federal para expresar su respaldo al exfuncionario, quien permanece recluido en el penal del Altiplano, en medio del proceso legal derivado de las investigaciones relacionadas con el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en El Pinal, en el municipio de Morelos.

El caso ha generado movilizaciones de simpatizantes en la capital del estado, donde los participantes demandan que César sea liberado, mientras las autoridades federales continúan con el procedimiento judicial correspondiente.

La concentración se realizó en una jornada marcada por la expectativa ante la audiencia programada para este sábado, en la que se abordará la situación jurídica del exfiscal. Hasta el momento, las exigencias de los manifestantes constituyen una postura de respaldo político, mientras que la responsabilidad legal del acusado deberá determinarse conforme al desarrollo del proceso.