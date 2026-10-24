Con cientos de vehículos en caravana arropan a César J., previo a audiencia

Cientos de vehículos comenzaron a concentrarse desde las 9:30 de la mañana en el Campus Universitario II de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), punto de partida de una caravana convocada para expresar apoyo a César J. M, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano.

Los simpatizantes se dieron cita desde temprana hora para participar en la movilización, organizada en medio de la situación jurídica que enfrenta el exfiscal de Chihuahua, acusado de traición a la patria.

La caravana se adelantó con la audiencia programada para este sábado a las 15:00 horas, diligencia que mantiene la atención sobre el proceso legal contra el exfuncionario y las determinaciones que adopten las autoridades judiciales.

Mientras se desarrolla la movilización en la capital del estado, el caso de Jáuregui Moreno continúa su curso en el ámbito federal. Los participantes buscan hacer visible su respaldo al exfiscal en una jornada marcada por la expectativa ante la audiencia.