Sheinbaum llama a frenar la corrupción en la Cuarta Transformación: “La honestidad es nuestra mayor defensa”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a impedir actos de corrupción dentro de la Cuarta Transformación y afirmó que la honestidad debe ser la principal defensa del movimiento y de los gobiernos emanados de él.

Durante un acto de entrega de créditos de Financiera para el Bienestar (Finabien) dirigidos a mujeres, realizado en Apatzingán, Michoacán, la mandataria sostuvo que la autoridad moral de quienes gobiernan depende de su conducta y de la confianza que mantengan con la ciudadanía.

“La autoridad moral viene de la honestidad, no queremos corrupción en la Cuarta Transformación de la vida pública de México, todos, entre todos y todas debemos garantizar eso. Honestidad es nuestra mayor defensa”, expresó Sheinbaum ante los asistentes.

La titular del Ejecutivo federal también vinculó la honestidad con la defensa de los principios de su movimiento político y la soberanía nacional, al señalar que la conducta ética de los servidores públicos es fundamental para preservar la legitimidad de sus acciones.

“La autoridad moral ética viene de ahí, la mejor defensa de nuestra soberanía viene de ahí, la mejor defensa de nuestros principios viene de ahí”, afirmó la presidenta, quien insistió en que evitar la corrupción debe ser una responsabilidad compartida entre quienes integran la Cuarta Transformación.

Información tomada de Agencia Reforma