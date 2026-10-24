Los Tucanes de Tijuana enfrentarán multa por narcocorridos en Expogan: Pedro Oliva

El Municipio de Chihuahua aplicará una sanción a Los Tucanes de Tijuana por interpretar canciones que presuntamente hacen apología del delito durante su presentación en el Palenque de Expogan, realizada la noche del viernes, informó Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal.

En entrevista con Entre Líneas, el funcionario indicó que la agrupación interpretó varios temas sujetos a revisión por parte de las autoridades. Entre ellos destacó “Águila Blanca”, melodía con la que los músicos abrieron su espectáculo ante los asistentes.

Como parte del procedimiento administrativo, Oliva Jiménez confirmó que la garantía económica de 762 mil 515 pesos pasará a favor del Municipio de Chihuahua, mientras se determina el monto definitivo de la sanción por las posibles infracciones cometidas durante el concierto.

“Tienen cinco días hábiles para atender y calificar el acta definitiva”, expresó el funcionario capitalino, al referirse al plazo establecido para dar seguimiento al procedimiento y definir la resolución correspondiente.

Cabe hacer mención que la sanción se determinará una vez que las autoridades municipales concluyan la revisión del acta y establezcan las infracciones aplicables a la presentación de la agrupación.