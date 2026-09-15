Vinculan a proceso a hermanos por tentativa de feminicidio en Bocoyna

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, expuso datos de prueba que permitieron a un Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, vincular a proceso a José Alfredo y Elsa Olaya de apellidos con iniciales H. G., imputados por el delito de tentativa de feminicidio.

Las investigaciones ministeriales acreditaron la probable responsabilidad de los imputados en la agresión física cometida a la femenina identificada como Aracely, en hechos registrados el pasado domingo 06 de septiembre, en la colonia Barrio Peñitas, municipio de Bocoyna.

Derivado de las lesiones la mujer fue trasladada para su atención al Hospital del Seguro Social de San Juanito.

Ayer lunes, en el seguimiento de la audiencia inicial, el Órgano Jurisdiccional resolvió la situación jurídica de los imputados, misma que enfrentaran bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

****De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).