Vinculan a proceso a dos imputados por el incendio de un vehículo

• Permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Carlos Alejandro C. L. y Edgar Hugo A. R., por el delito de daños con penalidad agravada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 25 de julio de 2026, los imputados llegaron a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen línea Vento a un domicilio ubicado en la calle Mercurio, colonia Satélite, en la ciudad de Chihuahua.

En el lugar Edgar Hugo A. R., colocó un recipiente con gasolina sobre un automóvil de la marca Acura, modelo 2020, y le prendió fuego, mientras que Carlos Alejandro C. L., le brindó apoyo y facilitó su huida.

Hechos por los que fueron detenidos el 20 de agosto de 2026 con órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Con base en los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, el Juez de Control conocedor de la causa penal 4093/2025, resolvió vincular a proceso a los imputados, quienes enfrentarán su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).