De la Peña lanza la primera pelota en la gran final del béisbol estatal

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, fue el encargado de lanzar la primera pelota durante el tercer juego de la gran final de la Liga Estatal de Béisbol, protagonizada por los Dorados de Chihuahua y los Manzaneros de Cuauhtémoc.

Previo al inicio del encuentro, el funcionario participó en la ceremonia protocolaria ante la afición que se dio cita para presenciar uno de los duelos más esperados de la temporada.

Durante su participación, De la Peña destacó la importancia de continuar impulsando el deporte en Chihuahua, así como de acompañar a las y los chihuahuenses en actividades que promueven la convivencia familiar y fortalecen los lazos entre la comunidad.

El encuentro entre Dorados y Manzaneros forma parte de la serie por el campeonato de la Liga Estatal de Béisbol, que reúne a dos de las novenas con mayor tradición y respaldo de la afición chihuahuense.