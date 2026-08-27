Reconoce Estado el talento de personas artesanas de la Sierra Tarahumara

El Gobierno del Estado, a través del Fideicomiso de Fomento de las Actividades Artesanales del Estado de Chihuahua (Fodarch) efectuó la premiación del 32º Concurso Regional de Arte Popular de la Sierra Tarahumara “Guachochi 2026”, en el Centro Cultural Andrés Balleza Carreón.

Por quinta ocasión Guachochi fue sede de este encuentro, donde se reconoció el talento y creatividad de las personas artesanas de la región serrana.

Esta edición reunió piezas de 11 categorías y 23 subcategorías, como la de fibras vegetales, instrumentos musicales, indumentaria tradicional, textilería, alfarería, madera, cuero, joyería, juguetería, lapidaria y cantería.

La convocatoria incluyó técnicas y materiales tradicionales, así como nuevas propuestas.

En este acto se entregaron 70 premios, con una bolsa de 375 mil pesos: 23 primeros lugares de 6 mil 500 pesos, 23 segundos lugares de 5 mil pesos, 23 terceros lugares de 4 mil pesos, así como un Premio a la Excelencia de 18 mil 500 pesos para la mejor pieza de la muestra.

Los recursos fueron aportados en partes iguales por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y el Fodarch.

Se contó con la participación de autoridades estatales y municipales, representantes de la comunidad, integrantes de distintas dependencias y de la Diócesis de la Tarahumara, así como de la directora de Fodarch, Nayeli Ontiveros Velo.

Además de reconocer la calidad de las piezas participantes, el concurso contribuye a preservar técnicas y conocimientos artesanales, fortalecer su difusión y acercar las creaciones de la Sierra Tarahumara a nuevos públicos.

La jornada concluyó con el corte de listón de la exposición de las piezas participantes, donde el público podrá apreciar la diversidad del arte popular de la región, lo cual contribuye a su reconocimiento, promoción y desarrollo.