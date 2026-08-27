Fortalece Gilberto Loya reinserción social con capacitación laboral para 40 PPL en el CERESO No. 7

Como parte de las acciones, impulsadas por Gilberto Loya, para fortalecer la reinserción social y brindar herramientas que permitan a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) construir nuevas oportunidades para su futuro, en el CERESO Estatal No. 7 de Cuauhtémoc se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de los cursos de Elaboración de Piñatas y Estrategias Competitivas de Emprendimiento, impartidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH).

Durante la ceremonia se realizó la entrega de 40 constancias de conclusión a las Personas Privadas de la Libertad que acreditaron satisfactoriamente ambos cursos, desarrollados como parte de los acuerdos establecidos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de las acciones del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario.

Estas capacitaciones tienen como propósito proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades que puedan ser aprovechadas por las PPL durante su proceso de reinserción, particularmente aquellas relacionadas con el aprendizaje de oficios y el emprendimiento, para que cuenten con mayores herramientas al momento de reincorporarse a la sociedad.

Durante el evento, una de las personas graduadas expresó, en representación de sus compañeros, su agradecimiento por la oportunidad de participar en estos programas y destacó que los cursos les permitieron adquirir nuevos conocimientos, experiencias y, principalmente, la motivación para continuar adelante y aprovechar las oportunidades que se les presentan.

Asimismo, reconoció el apoyo brindado por ICATECH, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Dirección de Reinserción Social y el área laboral del CERESO Estatal No. 7, instituciones que hicieron posible el desarrollo de estas actividades de capacitación.

“Nos llevamos del taller y de estos cursos conocimientos, experiencias y, sobre todo, la motivación para seguir adelante y aprovechar cada oportunidad que se nos presenta”, expresó.

La capacitación laboral y el desarrollo de habilidades forman parte de una visión integral de la reinserción social, en la que además de garantizar la seguridad y gobernabilidad de los centros penitenciarios, se busca que las Personas Privadas de la Libertad tengan acceso a herramientas que les permitan desarrollar capacidades y construir un proyecto de vida una vez que concluyan su proceso.

Con este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de impulsar programas de formación y capacitación al interior de los centros penitenciarios, mediante la coordinación con instituciones educativas y laborales, para generar oportunidades de aprendizaje, trabajo y emprendimiento que contribuyan a una reinserción social real y digna.