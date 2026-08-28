Prevén viernes caluroso en la región noreste y chubascos aislados en el noroeste del territorio estatal; máxima será de 33°C en Chihuahua capital

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur) y Nuevo León (centro, sur y este).

⛈️☔️En entidades del norte y noroeste de #México, se pronostican #Chubascos con #Lluvias fuertes y #Rachas de #Viento durante las próximas tres horas. Más información en la imagen👇 pic.twitter.com/ACGCuVEMU3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 28, 2026

Lluvias con intervalos de chubascos se prevén en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Zacatecas y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas.

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.