Murió el actor Peter Cullen, voz de Optimus Prime en ‘Transformers’

Antes de ir al casting para el papel que le daría reconocimiento mundial, el actor de doblaje Peter Cullen —quien falleció este miércoles a los 85 años— escuchó de parte de su hermano Larry una sugerencia que más parecía un consejo para tener una vida virtuosa que para participar en la serie animada “Transfromers”, basada en unos juguetes infantiles.

“Voy a interpretar a un camión”, le dijo —según diversas entrevistas que han rescatado los fans en este día— Peter Cullen a su hermano, con quien compartía departamento en California en la década de los 80, mientras Larry iniciaba su carrera en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

Ante las risas de Larry, Peter le explicó que no iba a interpretar a un camión cualquiera, sino que “este es un líder, es un héroe”.

La actitud de Larry cambió, contó el actor: “Bueno, Peter, si vas a ser un líder, sé lo suficientemente fuerte para ser gentil”.

Tras la audición, en la que procuró seguir el consejo de su hermano, Peter Cullen le dio voz al heroico Optimus Prime en las películas, series y videojuegos de la franquicia “Transfromers”.

La muerte de Optimus Prime, tras un duelo con el titánico Megatron en la película de 1986, provocó tal rechazo entre los seguidores de la franquicia que llevó a los productores a traer de vuelta al personaje y a Cullen para la cinta de 1987 “Transformers: The Return of Optimus Prime” (“Transformers: El regreso de Optimus Prime”).

Fallecimiento de Peter Cullen

Nacido el 28 de julio de 1941 en la ciudad de Montreal, provincia de Quebec en Canadá, Peter Cullen murió este miércoles 26 de agosto en su casa de Los Ángeles, según confirmó este jueves su agente, Kevin Motley, a la revista The Hollywood Reporter.

El intérprete estuvo rodeado de su familia, indicó por su parte la propia familia en un comunicado en el que evitaron revelar las causas de su fallecimiento.

Más allá de Optimus Prime (al que interpretó hasta “Transformers: el despertar de las bestias”, la última cinta de la serie en 2023), la voz grave de Cullen dio vida a personajes como Igor, el burro lánguido de Winnie de Pooh, o al malvado Karr en la serie de televisión estadounidense de la década de 1980 “El auto increíble” (“Knight Rider”).