“No vamos a dejar botada la chamba”: Marco Bonilla mantiene en suspenso solicitud de licencia

El alcalde de la capital, Marco Bonilla Mendoza, mantiene sin definir la fecha en que solicitará licencia al cargo, al señalar que todavía analiza cuál será el momento adecuado para separarse de sus funciones.

Ante los cuestionamientos sobre su salida del Ayuntamiento, el edil dejó claro que no tomará una decisión apresurada, pues aseguró que existe una responsabilidad con los ciudadanos que lo eligieron.

“Estamos todavía valorando la situación, el momento ideal”, comentó.

Bonilla también respondió a los recientes señalamientos en su contra y, con tono irónico, aseguró que las acusaciones han ido aumentando hasta llegar al extremo de que, según dijo, “ya casi soy terrorista”.

El presidente municipal sostuvo que detrás de estos ataques existe un interés político y consideró que sus adversarios buscan utilizar su figura para impulsar sus propias campañas.

“Nada más lo que quieren es estarse colgando de un servidor para hacer campaña y pues yo creo que el miedo anda en burro, algo han de temer”, lanzó.

Frente a este escenario, Bonilla afirmó que permanece tranquilo y concentrado en las tareas del Gobierno Municipal, dejando claro que su prioridad inmediata es continuar trabajando.

“Lo primero que nosotros tenemos la responsabilidad es no dejar botada la chamba y darle resultados a la gente que nos eligió”, afirmó.

El alcalde sostuvo que las obras y acciones que actualmente desarrolla su administración representan la respuesta que los ciudadanos esperan de sus autoridades, por lo que será posteriormente cuando defina el momento en que solicitará licencia y dé paso a su siguiente etapa política.