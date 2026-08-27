“Menos gasolina desperdiciada y más tiempo para las familias”: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla destacó que la apertura del Paso Superior de Los Nogales representa una mejora directa para miles de familias que diariamente utilizan esta zona para trasladarse hacia sus hogares, trabajos y centros comerciales e industriales.

Durante la inauguración de la obra, el presidente municipal resaltó que el proyecto fue realizado con una inversión 100 por ciento municipal superior a los 200 millones de pesos.

La infraestructura cuenta con dos pasos superiores de más de 460 metros de longitud y dos carriles de circulación por sentido, además de obras complementarias como pavimentación, ampliación de carriles, alumbrado público, señalamiento y reordenamiento vial.

Bonilla aseguró que uno de los principales beneficios será la reducción de más del 80 por ciento en los tiempos de espera en el cruce, así como un ahorro considerable de combustible.

“Eso significa menos gasolina desperdiciada, menos gasto para las familias y, sobre todo, tiempo recuperado”, señaló.

El alcalde agregó que una ciudad con mejores vialidades también genera mejores condiciones para el desarrollo económico, ya que facilita el traslado de trabajadores y mercancías hacia las empresas y parques industriales ubicados en el sector.

“También significa mejores condiciones para los comercios, las empresas y los parques industriales de esta zona”, puntualizó.

Bonilla recordó que el Paso Superior de Los Nogales forma parte de un conjunto de tres grandes soluciones viales impulsadas por su administración. La segunda corresponde al paso superior de carretera Aldama y Fuerza Aérea, mientras que la tercera, la gaza de incorporación de Teófilo Borunda al Periférico de la Juventud, permanece en construcción.

Finalmente, el edil agradeció a los ciudadanos por la paciencia durante los meses de trabajos y aseguró que la apertura de esta infraestructura permitirá comenzar a notar de manera inmediata una mejora en los tiempos de traslado.