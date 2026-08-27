El enemigo no está adentro; dice Bonilla y pide a aspirantes del PAN cerrar filas por Chihuahua

Marco Bonilla, el edil capitalino llamó a los aspirantes del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua a evitar las confrontaciones internas y concentrarse en construir un proyecto de unidad, al advertir que los rivales políticos que representan un riesgo para el estado se encuentran fuera del partido.

El alcalde señaló que las diferencias entre quienes buscan una candidatura deben entenderse como una competencia política y no como una lucha entre enemigos. “Para quienes aspiran, el enemigo no está adentro. Yo veo que de repente se pegan más con la cubeta adentro que afuera”, expresó.

Bonilla sostuvo que el PAN debe reenfocar sus esfuerzos hacia la defensa de las instituciones y los derechos ciudadanos, al cuestionar los gobiernos encabezados por Morena en distintos estados del país. Mencionó entre otros casos a Sinaloa, Zacatecas, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, donde aseguró que se han registrado decisiones que han debilitado instituciones.

El presidente municipal hizo un llamado a los aspirantes a dejar de lado los intereses personales y trabajar por la unidad. “No importa el quién, sino el para qué”, afirmó, al señalar que el verdadero proyecto debe ser Chihuahua y que quienes busquen encabezar el Ayuntamiento deberán demostrar capacidad y compromiso con la ciudad.

Finalmente, Bonilla lanzó duras críticas contra Morena y sus gobiernos, particularmente por la situación de seguridad en algunas entidades. Aseguró que existen vínculos entre integrantes de ese partido y la delincuencia organizada, por lo que consideró que el PAN debe concentrarse en ofrecer una alternativa política sólida a la ciudadanía.