EE. UU. usa nueva arma con láser para derribar drones del narco mexicano en la frontera

La Fuerza de Tarea Conjunta – Frontera Sur (JTF-SB), operando bajo el Comando del Norte (USNORTHCOM), defendió con éxito al personal militar de Estados Unidos y a los socios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al derribar tres drones del narco mexicano.

Durante la operación, realizada la noche del 25 y la madrugada del 26 de agosto, el personal utilizó el sistema láser multiusos de alta energía (AMP-HEL) del ejército para enfrentarse y derrotar a tres drones “hostiles”.

“La derrota exitosa de estos drones es un testimonio directo de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la JTF”, dijo el general Curtis Taylor, comandante de JTF-SB.

“Las redes de cárteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el contrabando ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y socios encargados encargados de la ley.

“Al integrar contramedidas en capas junto con capacidades avanzadas de energía dirigida como este sistema láser, hemos dejado claro que no toleraremos la vigilancia hostil.

“También apreciamos enormemente el apoyo de nuestros socios del Ejército Mexicano mientras trabajamos juntos para combatir esta amenaza a la región fronteriza”, añadió Taylor.

Aproximadamente 8 mil miembros del servicio están desplegados actualmente bajo JTF-SB en terrenos difíciles que abarcan más de 3 mil kilómetros.

Desde que asumieron la misión en marzo de 2025, las fuerzas de la JTF-SB han reforzado cientos de kilómetros de la frontera sur con obstáculos de alambre; han llevado a cabo decenas de miles de patrullajes de detección y monitoreo, incluso en asociación con el Ejército Mexicano.

Asimismo, han ejecutado miles de vuelos de observación; y limpiado la vegetación en áreas remotas.

Estas operaciones han acelerado los tiempos de respuesta y han reforzado los esfuerzos generales para interrumpir la actividad ilegal dirigida por los cárteles en la frontera sur.