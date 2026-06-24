Vinculado a proceso por robo con violencia a tienda de abarrotes

La investigación ministerial estableció que utilizó un arma de fuego para apoderarse de mil pesos en efectivo

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Kevin Raúl G. B., por el delito de robo agravado, cometido a un local comercial de la colonia Girasoles, en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditaron la probable responsabilidad del imputado de la causa penal 770/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 3 de febrero del 2025, Kevin Raúl G. B., de manera violenta y portando un arma de fuego, se apoderó de mil pesos del local comercial denominado “Abarrotes La Herradura”.

El trabajo realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad en conjunto con elementos del Grupos de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), permitió individualizar la participación del imputado y proceder en su contra en la audiencia inicial efectuada el 19 de junio de 2026.

Ayer martes 23, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de presentación periódica ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ), no salir de la ciudad, y no acercarse a la víctima, testigos, domicilio de estos, ni al negocio en cuestión.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).