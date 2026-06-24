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“Morena se opuso a blindar elecciones con Reforma Electoral, un flagelo y amenaza para Chihuahua”: Maru Campos

La mandataria estatal, María Eugenia Campos Galván dio a conocer que los diputados de Morena han dado un flagelo a Chihuahua al negarse a votar por la Reforma Electoral que impedía la participación de candidatos vinculados con el crimen organizado es un grave flagelo.

“Que terrible y que grave lo que sucedió en el congreso del estado el día de ayer, los diputados de Morena, que vienen de este régimen de la muerte se opusieron a que se blindaran las elecciones del narcotráfico, como que se blindaran las elecciones del narcotráfico, dejando que posibles candidatos o precandidatos que tienen vínculos y esta comprobado con el crimen organizado sean candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados federales este es un gran flagelo y es una amenaza para el estado de Chihuahua que siempre ha tratado de vivir en paz y cuidar su seguridad y un estado en el que hoy día tras día con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y una servidora trabajamos con este flagelo, entonces hoy es un mensaje claro que los diputados de Morena votaron en contra de que los políticos que se van a elegir en 2027 estuvieran fuera de un acuerdo con el crimen organizado”, comentó.

Fue el pasado lunes que se dio la presentación en el pleno del congreso la Reforma Electoral y fue rechazada por mayoría de votos por parte de la bancada de Morena en especifico al dictamen que habla de candidatos con vínculos con el crimen organizado.

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