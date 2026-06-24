Quiñones amplía la ventaja; México ya vence 2-0 a República Checa

La Selección Mexicana dio un golpe de autoridad en el Estadio Azteca al ampliar su ventaja sobre República Checa durante la segunda mitad del encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Al minuto 61, Julián Quiñones apareció en el momento oportuno para marcar el 2-0 y encaminar al Tricolor hacia una victoria que lo acerca al liderato perfecto de su sector.

Tras el primer tanto anotado por Mateo Chávez, el estratega checo Miroslav Koubek intentó modificar el rumbo del partido con el ingreso de Lukáš Provod en sustitución de Denis Višinský. Sin embargo, México mantuvo el control absoluto de las acciones, dominando la posesión del balón y manejando el ritmo del encuentro ante un rival que lucía cada vez más replegado y con dificultades para generar peligro.

La segunda anotación nació de una incorporación ofensiva de Jorge Sánchez, quien sacó un disparo que fue rechazado por el guardameta Matěj Kovář. El rebote quedó dentro del área y Julián Quiñones aprovechó la oportunidad para empujar el balón al fondo de las redes, desatando la euforia de los aficionados presentes en el inmueble.

Con el 2-0 en el marcador, la escuadra dirigida por Javier Aguirre dejó atrás las dudas mostradas en la primera mitad respecto a la definición frente al arco. Además de reflejar su superioridad sobre el terreno de juego, el resultado acerca a México a cerrar la fase de grupos con paso perfecto, una marca histórica para el combinado nacional en una Copa del Mundo.