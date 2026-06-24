Va México por marca histórica de nueve puntos; enfrenta a República Checa en el Azteca

La Selección Mexicana busca este miércoles una marca inédita en su historia dentro de las Copas del Mundo al intentar cerrar la fase de grupos con nueve puntos. Al término de la primera mitad del encuentro frente a República Checa, disputado en el Estadio Azteca, el combinado nacional mantenía viva la posibilidad de conseguir el paso perfecto en la primera ronda del Mundial 2026.

Uno de los aspectos que más llamó la atención antes del silbatazo inicial fue la presencia de Gilberto Mora en el once titular. El joven futbolista se convirtió en el jugador más joven desde 2002 en debutar en un partido mundialista, consolidándose como una de las principales apuestas del cuerpo técnico para este compromiso.

Con algunas modificaciones respecto a encuentros anteriores, México saltó al terreno de juego con Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes y Mateo Chávez en la defensa; Luis Romo y Gilberto Mora en el mediocampo; mientras que Julián Quiñones, Guillermo “Memote” Martínez y Roberto Alvarado encabezaron el ataque. La inclusión desde el arranque de Mora, Mateo Chávez y Martínez fue una de las principales sorpresas de la alineación presentada ante una afición que llenó las tribunas del Estadio Azteca.