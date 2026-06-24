Hacer otra nota periodística con: Tricolor domina, pero no concreta; empate 0-0 al medio tiempo

En la Plaza del Ángel, donde cientos de personas siguen el encuentro a través de las pantallas instaladas

La Selección Mexicana se va al descanso con un empate sin goles ante Chequia en el último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Durante los primeros 45 minutos, el conjunto nacional genera varias oportunidades de peligro frente al arco rival, pero la falta de contundencia impide que pueda reflejar su dominio en el marcador. Cada llegada provoca la reacción inmediata de los aficionados, que se mantienen atentos a cada avance del Tricolor.

En la Plaza del Ángel, donde cientos de personas siguen el encuentro a través de las pantallas instaladas, la emoción permanece intacta pese a la ausencia de goles. Los asistentes viven cada jugada con intensidad, lanzan porras, ondean banderas y muestran su apoyo constante a la Selección Mexicana. Vestidos principalmente de verde, blanco y rojo, los aficionados convierten el centro de la ciudad en una auténtica fiesta futbolera.

Aunque el marcador se mantiene 0-0 al término de la primera mitad, la confianza entre los seguidores no disminuye. La expectativa de que México encuentre el gol en la parte complementaria mantiene el ánimo en lo más alto, mientras la afición continúa alentando al equipo en busca de una victoria que le permita cerrar de manera positiva la fase de grupos y asegurar su camino en la justa mundialista.