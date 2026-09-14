Vinculado a proceso por robo agravado a tienda de abarrotes de la colonia CTM

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso del imputado Edgar Gabriel L. R., por el delito de robo agravado, cometido a un establecimiento comercial ubicado en la colonia CTM, en la ciudad de Chihuahua.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditó la probable responsabilidad del imputado ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2180/2026.

En la investigación ministerial se establece que el 20 de mayo de 2026, Edgar Gabriel L. R. de 25 años de edad, ingresó a una tienda de abarrotes, amenazó a la víctima con un objeto similar a un arma de fuego y se apoderó de 400 pesos en efectivo, hechos por los que fue detenido con una orden de aprehensión.

El pasado viernes 11 de septiembre se resolvió su situación jurídica, misma que enfrentará bajo las medidas cautelares de firma periódica semanal, prohibición de acercarse al domicilio de la víctima y a testigos.

Se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos que afectan el patrimonio de los ciudadanos y en llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).