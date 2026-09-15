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Un gato se sube a un auto, lo desplaza y termina por chocar contra una valla

Un gato decidió probar suerte al volante y protagonizó una escena insólita que quedó registrada por testigos y cámaras de seguridad en la ciudad de Turkestán, Kazajistán. Según los testigos, el felino se subió a un automóvil que estaba estacionado sin vigilancia y, al moverse dentro del vehículo, logró que este comenzara a desplazarse. La situación terminó cuando el coche chocó contra una valla de concreto, y el gato huyó del lugar, sin que se reportaran heridos.

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