Un gato se sube a un auto, lo desplaza y termina por chocar contra una valla

Un gato decidió probar suerte al volante y protagonizó una escena insólita que quedó registrada por testigos y cámaras de seguridad en la ciudad de Turkestán, Kazajistán. Según los testigos, el felino se subió a un automóvil que estaba estacionado sin vigilancia y, al moverse dentro del vehículo, logró que este comenzara a desplazarse. La situación terminó cuando el coche chocó contra una valla de concreto, y el gato huyó del lugar, sin que se reportaran heridos.

In Kazakhstan, local media reports that a cat managed to set an unattended car in motion and crash it into a concrete barrier. The cat had climbed into the vehicle through an open window and apparently hit a pedal while the car wasn't secured with the handbrake. Witnesses then… pic.twitter.com/n2ZW0Qa0lO — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) September 15, 2026