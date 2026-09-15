Sheinbaum llegará el sábado a Ciudad Juárez para encabezar evento de “Honestidad y Resultados”

Ciudad Juárez, Chih.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene prevista una visita a Ciudad Juárez el próximo sábado 19 de septiembre, como parte de su gira nacional “Honestidad y Resultados”, de acuerdo con información al interior de la Presidencia de la República.

La agenda contempla que la mandataria encabece el evento en la Plaza de la Mexicanidad, uno de los principales espacios públicos de la frontera, en un horario estimado de 13:00 a 14:30 horas.

Sheinbaum iniciará sus actividades del sábado por la mañana con un homenaje a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, para posteriormente trasladarse a Ciudad Juárez y continuar después su recorrido hacia Tijuana, donde concluirá las actividades de la jornada.

Los recorridos “Honestidad y Resultados” forman parte de la agenda que la Presidenta realiza por distintas entidades del país y que, de acuerdo con lo anunciado previamente, concluirán el próximo 27 de septiembre en la Ciudad de México. La agenda de la visita a Chihuahua aún podría presentar modificaciones.