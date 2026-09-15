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Autoriza Senado ingreso de elementos del Ejército de EU a Santa Gertrudis para participar en ejercicio conjunto

El Pleno del Senado de la República concedió autorización para que la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, permita el ingreso de tropas estadounidenses a territorio nacional, a fin de que participen en el Ejercicio Especializado Conjunto, del 20 al 30 de septiembre de 2026, en Chihuahua.

Por unanimidad, con 75 votos a favor, la asamblea aprobó la solicitud considerada como de urgente resolución, en torno al ejercicio que se llevará a cabo en el Centro Nacional de Adiestramiento, de Santa Gertrudis, Chihuahua.

La actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de México, a través de la planificación y ejecución de operaciones militares, bajo los principios de respeto, soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración, sin subordinación.

La delegación estará conformada por 139 militares pertenecientes a la 101/a División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos de América; su ingreso será con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

Las tropas arribarán a la 5a. Zona Aérea Militar en Santa Gertrudis, Chihuahua, el 20 de septiembre próximo y retornarán a su país de origen, el 30 del mismo mes.

En el documento se establece que este esfuerzo conjunto no sólo impactará positivamente en el fortalecimiento de la preparación individual y colectiva, sino que también contribuirá al perfeccionamiento de los mecanismos bilaterales de cooperación militar entre ambos países.

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