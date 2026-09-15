Prevén martes con chubascos aislados en territorio estatal; máxima será de 33°C en Chihuahua capital

Este martes, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico como parte del monzón mexicano sobre el noroeste de México, favorecerán ambiente templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente de frío a fresco en la zona serrana, cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado.

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de la zona noreste, incluye: Coyame del Sotol y Nueva Holanda.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, sureste y este, incluye: Ahumada, Ascensión, Janos, Julimes, Saucillo, López, Jiménez, La Cruz y El Oasis.

Asimismo, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Guadalupe, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Carichí, Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Aldama, Delicias, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, Coronado, San Francisco de Conchos, Camargo, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes de Coyame del Sotol y Nueva Holanda.

Lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste y suroeste, incluye: Madera, Temósachi, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas y Guazapares; lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste y este, incluye: Palomas, Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Guerrero, Maguarichi, Bocoyna, Urique, Batopilas, Guachochi, Morelos, Guadalupe y Calvo, El Vergel y Nueva Holanda.

Lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Matachi, Namiquipa, Bachíniva, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, El Oasis, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas centro, sur y sureste, incluye: Carichi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Rosario, Huejotitán, Parral y Matamoros.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 33/22, Juárez 34/23, Janos 29/20, Madera 24/11, Temósachi 26/9, Cuauhtémoc 27/14, Ojinaga 38/26, Delicias 34/22, Camargo 34/22, Jiménez 34/22, Parral 30/18, Creel 22/9, Chínipas 34/24, Guachochi 22/9, El Vergel 21/7.