Vinculado a proceso por robo a mobiliario de la JMAS Chihuahua

Presuntamente sustrajo una batería marca LTH, de una flecha electrónica de desviación, en el cruce de las avenidas Carlos Pacheco Villa y Juan Pablo II

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso del imputado Carlos Israel G. M., por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Chihuahua.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditó con datos de prueba, la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1991/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 30 de junio de 2026, aproximadamente a las 15:43 horas, utilizó unas pinzas para sustraer una batería marca LTH, de una flecha electrónica de desviación, perteneciente a la JMAS, que había sido colocada en el cruce de las Avenidas Carlos Pacheco Villa y Juan Pablo II, en la colonia Mármol Viejo.

Fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de que un testigo reportó los citados hechos al número de emergencias y lo señaló como probable responsable.

El órgano jurisdiccional determinó que el imputado enfrentará su proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, toda vez que cuenta con antecedentes penales por el delito de la misma naturaleza y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos patrimoniales, así como de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).