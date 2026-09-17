Vinculado a proceso por homicidio en grado de tentativa, cometido en riña

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de Everardo H. M., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en riña, con carácter de provocado.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, expuso datos de prueba para acreditar la posible participación del imputado, en hechos ocurridos el 08 de septiembre del año en curso, en la calle Segunda de Querétaro y Monte Himalaya, de la colonia Lomas de San José, de Ciudad Juárez.

La investigación ministerial, establece que el imputado fue provocado para participar en una riña, en la que hirió con arma blanca a la víctima del sexo masculino, hechos por los que fue detenido en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 3769/2023, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, resolvió la situación jurídica del imputado, además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).