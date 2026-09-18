“La olvidaremos muy pronto”: la polémica frase de desprecio que Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di

El libro de memorias de Charles Spencer sobre la princesa Diana dio pie a una inusual respuesta de Buckingham Palace tras acusar a Carlos III de decir que la princesa sería olvidada poco después de su muerte

Charles Spencer acusa a Carlos III de despreciar la memoria de Lady Di a pocos días de su muerte (Shutterstock y Getty Images

El libro de memorias de Charles Spencer sobre su hermana, la princesa Diana, provocó una inusual respuesta de Buckingham Palace después de que el conde relatara una tensa conversación que tuvo con el entonces príncipe Carlos, pocos días después de la muerte de Lady Di en 1997.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Frealeza%2F2026%2F09%2F17%2Fla-olvidaremos-muy-pronto-la-polemica-frase-de-desprecio-que-carlos-iii-habria-dicho-tras-la-muerte-de-lady-di&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

Según su versión, el actual monarca le dijo que la princesa sería olvidada muy pronto. La afirmación aparece en Swan Song: Diana, My Sister, libro que Spencer publicará el 22 de septiembre y que el Daily Mail comenzó a adelantar esta semana.

De acuerdo con medios británicos, Buckingham rechazó el relato sin entrar directamente en el fondo de la acusación y sugirió que el dolor por la pérdida de una hermana puede alterar los recuerdos con el paso de los años.

Charles Spencer, hermano de Lady Di (Ken McKay/ITV/Shutterstock/Ken McKay/ITV/Shutterstock)

La respuesta oficial llamó la atención porque la Corona suele evitar pronunciarse sobre libros que contienen revelaciones acerca de la Familia Real y, en este caso, el comunicado fue distribuido poco más de una hora después de la publicación del primer extracto, según dio a conocer The Guardian.

Charles Spencer acusa a Carlos III por sus dichos de desprecio sobre Lady Di

En uno de los pasajes adelantados, Charles Spencer recuerda una llamada telefónica con Carlos durante los días posteriores a la muerte de Diana, ocurrida el 31 de agosto de 1997 en París.

El episodio comenzó, según su relato, por una discusión sobre el funeral y la decisión de que los príncipes William y Harry, entonces de 15 y 12 años, caminaran detrás del féretro de su madre durante la procesión.

Charles Spencer, Carlos y los príncipes William y Harry en el funeral de Lady Di (Times Newspapers/Shutterstock/Times Newspapers/Shutterstock)

Spencer asegura que se opuso a esa posibilidad porque consideraba que Diana no habría querido que sus hijos fueran expuestos a una situación tan dolorosa frente a millones de personas.

De acuerdo con su versión, un asistente de la reina Isabel II le informó que los jóvenes participarían en el cortejo y él respondió que eso no ocurriría.

Después, según Spencer, Carlos lo llamó y defendió la participación de sus hijos. El intercambio se volvió cada vez más tenso hasta que, de acuerdo con el libro, el entonces príncipe de Gales pronunció la frase que ahora detonó la polémica. “No te preocupes, la olvidaremos muy pronto”.

Charles Spencer, Carlos y los príncipes William y Harry en el funeral de Lady Di (Shutterstock/Shutterstock)

Spencer escribe que interpretó esas palabras como una expresión del supuesto “desprecio” de Carlos hacia Diana y de su incomodidad ante la enorme reacción pública provocada por su muerte.

Charles Spencer vs. Carlos III: Buckingham responde a las acusaciones del hermano de Lady Di

La Casa Real británica respondió con mesura a las versiones que Charles Spencer expone en su libro.

Un portavoz señaló que el rey es consciente de que “el dolor fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida semejante”.

Charles Spencer, hermano de Lady Di (Ken McKay/ITV/Shutterstock)

Buckingham también recordó que, por principio, no comenta los libros publicados sobre la Familia Real. En esta ocasión, sin embargo, decidió responder al adelanto de Swan Song.

La respuesta no afirma de manera directa que Spencer haya mentido ni ofrece una reconstrucción alternativa de la llamada.

Por el contrario, la respuesta oficial señala que el duelo puede afectar la manera en que una persona recuerda acontecimientos ocurridos décadas atrás.