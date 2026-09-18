Realiza FGE segundo Foro Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición en Parral

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de atención y acompañamiento a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido, la Fiscalía General del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), llevó a cabo este día en Hidalgo del Parral el segundo Foro Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición.

En esta jornada participaron familias buscadoras, colectivos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes tuvieron la oportunidad de establecer un diálogo directo con titulares y personal operativo de las distintas áreas involucradas en los procesos de búsqueda, investigación y atención integral.

Durante el encuentro estuvieron la titular de la CEAVE Norma Ledezma Ortega, el Fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, la Coordinadora de Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia (FEM) en la región sur, Alma Benítez Pereda, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada Georgina Bujanda Ríos.

Asimismo, el titular de la Comisión Local de Búsqueda (CLB) Víctor Hinojos Paredes, el coordinador de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Fernando Solís Puente, así como representantes de la Agencia Estatal de Investigación y de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas de la Fiscalía Zona Sur.

Como parte de las actividades, se abordaron temas relacionados con los procedimientos de investigación, búsqueda en campo, capacidades técnicas, trámites y atención victimológica, además de atender de manera directa las inquietudes planteadas por las familias y organizaciones participantes.

Se desarrollaron mesas de trabajo en las que se analizaron áreas de oportunidad y se plantearon propuestas encaminadas a fortalecer la coordinación institucional, mejorar los procesos de investigación y búsqueda, así como brindar una atención más cercana, sensible y eficiente a las víctimas indirectas.

Asimismo, este esquema de atención se llevará a cabo de manera itinerante en las diversas regiones de la entidad, con el propósito de acercar estos espacios de diálogo y colaboración a las familias buscadoras de todo el estado y continuar fortaleciendo las acciones institucionales en materia de búsqueda, investigación y atención integral.

Con este ejercicio, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener una política de puertas abiertas y trabajo coordinado con las familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil.