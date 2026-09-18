Asegura SSPE y Ejército a 5 generadores de violencia, armamento y vehículos en Nonoava

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, participó durante la tarde del pasado miércoles en el apoyo a un operativo del Ejército Mexicano en el municipio de Nonoava, el cual culminó con la detención de cinco presuntos generadores de violencia, así como el aseguramiento de un arsenal y dos vehículos.

Los hechos se originaron tras registrarse un enfrentamiento armado en la región, momento en el que la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó el apoyo de la SSPE para reforzar las labores de seguridad y realizar el resguardo y traslado de una unidad asegurada.

Posteriormente, elementos de la SSPE adscritos al Mando Único de Ciudad Cuauhtémoc se desplazaban de regreso hacia dicho municipio cuando recibieron un nuevo reporte por parte del personal militar, indicando que se encontraban en una refriega contra un grupo de presuntos criminales.

Derivado de esta alerta, los elementos estatales acudieron de inmediato al lugar para brindar apoyo perimetral a las fuerzas federales. Gracias a esta intervención coordinada, se logró la detención de Diana Laura B. N., Julio César B. P., Jesús R. G., Mario B. G. y Fernando R. C.

Asimismo, se aseguró un importante arsenal compuesto por cuatro armas largas, más de 590 cartuchos útiles, 16 cargadores y dos chalecos tácticos, además de dos vehículos: una camioneta Chevrolet Cheyenne con blindaje artesanal y un automóvil Nissan de color gris.

Tanto las personas detenidas como lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

La Policía del Estado reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía mediante la cooperación interinstitucional y despliegues operativos que permiten debilitar a los generadores de violencia, con el firme objetivo de mantener la tranquilidad de las y los chihuahuenses.