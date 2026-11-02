Vinculado a proceso por desaparición forzada; trasladaba un cadáver en la cajuela de un vehículo

La exposición de diversos datos de prueba y argumentos incriminatorios, permitieron que el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuviera la vinculación a proceso del imputado Edgar Ossiel J. I., por el delito de desaparición forzada cometido por particulares.

Las investigaciones a cargo de la Unidad de Delitos contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, establecen que el imputado, de 29 años de edad, tiene un grado de participación en los hechos que se registraron el 24 de octubre del año en curso.

De acuerdo con las indagatorias, Edgar Ossiel J. I., está involucrado en el traslado del cuerpo de un hombre que falleció por causas violentas, y que fue encontrado en la cajuela de un vehículo de la marca Nissan, línea Sentra, que se encontró en la carretera Juárez-Porvenir, cruce con Rivera del Lago, del fraccionamiento Riberas del Bravo etapa ocho.

Tras analizar la información expuesta por esta representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió vincular a proceso al imputado, bajo la medida cautelar de prisión preventiva y fijó cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Gracias al trabajo del Ministerio Público, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para continuar las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).