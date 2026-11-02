Mantiene SSPE resultados contundentes en combate a la delincuencia en el Estado

Como parte de las acciones de prevención y combate a la delincuencia en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó la detención de 332 personas, durante los operativos coordinados realizados en el mes de octubre.

Entre los principales motivos de detención se encuentran delitos contra la salud, órdenes de aprehensión, delitos contra la vida, entre otros.

En materia de aseguramientos, la Policía del Estado aseguró 35 armas de fuego, 171 cargadores, así como 4,685 cartuchos útiles. Durante el mismo periodo 32 vehículos con reporte de robo fueron recuperados y otras 72 aseguradas por su presunta utilización en la comisión de delitos.

Como parte de las intervenciones operativas se llevó a cabo la destrucción de 256 mil 100 plantas de marihuana, 1.9 de cristal y más de 58 mil dosis de fentanilo.

Estos acciones son resultado del fortalecimiento en la estrategia de seguridad, implementada por el secretario Luis Aguirre, donde se implementaron 283 sobrevuelos de aeronaves no tripuladas y 19 despliegues aéreos.