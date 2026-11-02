Aspirantes a la alcaldía comparten los mismos valores, señala Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que todas las personas que han expresado una aspiración por la alcaldía de Chihuahua enarbolan los valores de la vida, la verdad y la familia.

Ello en relación a expresiones al interior de Acción Nacional que se oponen a que una persona ajena a la militancia sea quien los represente en las elecciones del 2027.

“Lo importante son los valores que enarbolemos cada quien: los valores de la vida, los valores de la verdad, los valores de la familia y yo creo que todos, todos quienes pretenden llegar a la alcaldía tienen esos valores enarbolan esos valores”.

Maru Campos agregó que en búsqueda del bienestar y del mayor impacto positivo para Chihuahuaa y el país, se buscarán acuerdos con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien el sábado estuvo en la capital por el Segundo Informe del diputado federal Alejandro Domínguez.