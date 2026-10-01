Vinculado a proceso por daños imprudenciales ocasionados en accidente vial

• Los daños materiales ocasionados a dos vehículos ascienden a más de 521 mil pesos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Gumaro Alexis V. H., por el delito de daños imprudenciales.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado ante la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedora de la causa penal 827/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 5 de febrero de 2026, el imputado conducía un vehículo Toyota Yaris por el boulevard Ortiz Mena y, al llegar a la Avenida Glandorf, se pasó la luz roja y se impactó contra un vehículo de la marca Mazda 3, luego se impactó contra una camioneta de la marca Nissan

Los daños materiales ocasionados fueron estimados en 460 mil pesos para el primero de los vehículos afectados y en 61 mil 800 pesos para el segundo.

El pasado 28 de septiembre se resolvió la situación jurídica de Gumaro Alexis V. H., al ser vinculado a proceso por el delito de daños imprudenciales.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y procurar justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).