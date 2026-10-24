Emiten aviso preventivo por lluvias, descargas eléctricas y granizo en municipios de Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH.— La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso de alerta ante el pronóstico de precipitaciones que afectará a diversos municipios de la entidad durante las próximas horas, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones ante la posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

De acuerdo con el reporte oficial, se contemplan precipitaciones de dispersas a moderadas en demarcaciones como Juárez, Ahumada, Guadalupe, Bocoyna, Carichí, Guachochi, San Francisco de Borja, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Parral, Santa Bárbara y Allende.

De igual forma, se prevén lluvias de aisladas a dispersas para Buenaventura, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, El Vergel, Balleza, Nonoava, Meoqui, Delicias, Rosario, López, Coronado, Jiménez, Camargo y Ojinaga.

Las autoridades recordaron que ante las inclemencias del clima se debe extremar precaución al conducir, evitar cruzar arroyos o vialidades con acumulación de agua y mantener limpios los desagües en los hogares. Para el reporte de cualquier eventualidad o emergencia, se encuentra habilitada la línea telefónica gratuita 9-1-1.