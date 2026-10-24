Ciudad Juárez, sede del primer Rally de Innovación por la Justicia

Con la finalidad de promover la colaboración, la creatividad y el desarrollo tecnológico al servicio de la justicia, contribuyendo a fortalecer la colaboración interinstitucional, este sábado se realizó el primer Rally de Innovación por la Justicia en Ciudad Juárez.

El Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, atendió la invitación de la Mtra. Georgina Alejandra Bujanda Ríos, Fiscal Especializada en Investigación de Violaciones de los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, tras acudir al evento de seguridad y justicia.

Durante la jornada organizada por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y DemoINN, equipos multidisciplinarios unirán sus conocimientos y habilidades para diseñar propuestas y prototipos tecnológicos, que contribuyan a fortalecer los procesos de organización, análisis y aprovechamiento de la información, atendiendo necesidades institucionales especificas mediante soluciones innovadoras, viables y seguras.

La apertura del evento, se realizó este sábado 24 de octubre, en el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), ubicado en la avenida Vicente Guerrero No. 8840, con un horario de 09:00 a 18:00 horas.