Llama Segob al diálogo con transportistas ante amago de paro nacional este lunes

CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a las diversas organizaciones de transportistas a privilegiar las vías del diálogo y desistir de las movilizaciones anunciadas para el próximo lunes 26 de octubre, con el objetivo de no obstaculizar la libre circulación de la ciudadanía ni afectar el traslado de mercancías a nivel nacional.

Mediante un comunicado emitido este sábado 24 de octubre, la dependencia federal informó que ofreció formalmente la instalación de una mesa permanente de trabajo en conjunto con las autoridades competentes. La Segob sostuvo que mantiene los canales institucionales abiertos para atender las inconformidades planteadas por el gremio y avanzar en la construcción de acuerdos consensuados.

El pronunciamiento del Gobierno Federal surge luego de que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) convocara a un paro nacional por tiempo indefinido a partir de los primeros minutos del lunes. Entre los reclamos centrales del sector destacan la urgencia de ajustar la estrategia de seguridad en los corredores carreteros, frenar las extorsiones y dar atención al deterioro en la infraestructura vial del país.