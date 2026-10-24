Obtiene FEM seis sentencias condenatorias por delitos de género en Cuauhtémoc

•⁠ ⁠En casos de violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria.

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente, obtuvieron seis sentencias condenatorias por delitos cometidos en agravio de niñas, adolescentes y mujeres en la ciudad de Cuauhtémoc.

•⁠ ⁠Juan Erubel M.L., sentenciado a 1 año y 8 meses, por violencia familiar, que cometió a su pareja sentimental, en hechos ocurridos el 16 de julio del 2024, en la colonia Miguel Sígala y el 03 de mayo del 2026 en la colonia Tierra Nueva.

•⁠ ⁠Luis Fernando G.C., sentenciado a dos años de prisión, por ejercer actos abusivos de poder, tendientes a agredir, controlar y a dominar a la víctima, el 22 de junio del 2024, en un domicilio de la colonia Tierra Nueva.

•⁠ ⁠Jorge Ulises D.G., sentenciado a ocho meses, por ejercer violencia familiar contra una víctima, en hechos ocurridos el 11 de julio del 2024, en la colonia Tierra Nueva.

•⁠ ⁠Abdy Jahir G.B. sentenciado a ocho meses de prisión, por actos abusivos de poder que cometió a su expareja sentimental el 28 de octubre del 2025, en la colonia Los Alcaldes.

•⁠ ⁠Erik M.V., sentenciado a dos años de prisión, por el delito de violencia familiar contra su esposa, el 13 de mayo del 2023, en la colonia Tierra Nueva,

•⁠ ⁠Uriel Arnulfo M.E., sentenciado a un año y medio de prisión por incumplir con la obligación alimentaria de sus hijas en los periodos comprendidos entre marzo del 2021 a septiembre del 2022, y abril del 2025.

Las mencionadas personas, solicitaron la terminación anticipada de sus procesos, apegándose a procedimientos abreviados, en los que aceptaron su responsabilidad penal, para recibir de los Jueces de Control conocedores de las respectivas causas penales, sus sentencias.

Cabe hacer mención, que los ahora sentenciados, obtuvieron la libertad condicional, para lo cual tendrán que hacer el pago de la reparación del daño y acudir a terapia psicológica.