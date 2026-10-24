Lesionan a copiloto tras fuerte choque en la Guillermo Prieto Luján

Un hombre resultó lesionado con un fuerte golpe en la cabeza, que le provocó sangrado, además de una fractura en las costillas, luego de que el Chevrolet Aveo en el que viajaba como copiloto fuera impactado por un Chrysler 300 en el cruce de la avenida Guillermo Prieto Luján y la calle Olivo Silvestre.

El accidente ocurrió cuando el conductor del Aveo circulaba de oeste a este por la Prieto Luján e intentó dar vuelta a la izquierda para incorporarse a la Olivo Silvestre, sin percatarse de que en sentido contrario transitaba el Chrysler 300, que terminó impactando con fuerza el costado del copiloto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica al lesionado, quien presentaba una herida en la cabeza y lesiones en las costillas. Debido a la gravedad de sus heridas, se valoraba su posible traslado a un hospital.