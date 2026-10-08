Vinculada a proceso de por presunto fraude a Bankaool en Delicias

• Presuntamente causó un perjuicio patrimonial de 1 millón 318 mil 100 pesos a la institución Bankaool, para la cual trabajaba

La Unidad de Investigación Ministerial de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Delicias, obtuvo la vinculación a proceso de la imputada Reyna Angélica N. L., por el delito de fraude.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público (MP) de la Unidad de delitos Diversos y Patrimoniales, acreditó la probable responsabilidad de la imputada ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 145/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, Reyna Angélica N. L., fungía como asesora financiera en la sucursal de Bankaool, S.A. Institución de Banca Múltiple, ubicada en la colonia centro de la ciudad de Delicias, cuando, en el periodo comprendido del 15 de noviembre del 2023 al 19 de noviembre de 2024, realizó diversas transacciones de la cuenta de un cliente, sin que este autorizara, a diversos destinatarios, hasta completar un millón 318 mil 100 pesos.

El dinero fue reembolsado al afectado y eso provocó un perjuicio patrimonial a la institución bancaria.

Como resultado del trabajo de investigación ministerial, se formuló imputación en contra de Reyna Angélica N. L., y ayer miércoles, se resolvió su situación jurídica, misma que enfrentará con las medidas cautelares consistentes en el depósito de una garantía económica y presentación a firma periódica.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).