Detuvo Policía Municipal a hombre con motocicleta con reporte de robo

Elementos del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) de la Policía Municipal detuvieron en la colonia Cerro Grande a un hombre, tras intentar huir en una motocicleta que contaba con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban recorridos preventivos por las calles Encinos y 68 ½, donde observaron a un motociclista que llevaba un cuchillo en la cintura. Al indicarle que detuviera su marcha, hizo caso omiso y huyó.

En el cruce de la avenida Nueva España y calle 68 ½, el conductor impactó contra el cordón de la banqueta y continuó su huida a pie. Cuando uno de los agentes le dio alcance, el hombre presuntamente lo lesionó con el arma blanca en el muslo derecho, tras lo cual fue detenido.

El detenido fue identificado como Jesús Herasmo G. P., de 24 años. Al verificar la matrícula de la motocicleta, los policías confirmaron que tenía reporte de robo del 10 de septiembre de este año.

El hombre fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur para su registro y valoración médica, y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro. La motocicleta fue asegurada y trasladada al corralón del C4.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.