Abre FCCF UACH convocatorias sus posgrados con ingreso en 2027

La Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) abrió sus procesos de selección para cuatro programas de maestría con ingreso en enero de 2027, dirigidos a profesionistas interesados en ampliar su formación académica y desarrollar investigación en áreas relacionadas con la actividad física, la salud, el deporte, la intervención motriz y la gestión de la cultura física.

Entre la oferta se encuentra la Maestría en Ciencias en Actividad Física para la Salud, en modalidad presencial, enfocada en la formación de investigadores en bienestar, estilos de vida activos y saludables, actividad física para la salud y conducta sedentaria. Sus líneas de investigación son Metabolismo Energético y Actividad Física, así como Intervención para Estilos de Vida Activos y Saludables.

También se encuentra la Maestría en Intervención Motriz, dirigida a la formación de profesionistas capaces de diseñar, implementar y evaluar programas de actividad física y psicomotricidad para favorecer el desarrollo integral de infantes y personas con discapacidad. Sus líneas de investigación son Formación Educativa en Intervención Motriz e Intervención Motriz para el Desarrollo Humano.

La oferta se complementa con la Maestría en Gestión de la Cultura Física, disponible en modalidades presencial y virtual, orientada a profesionistas del área de la cultura física o campos afines que busquen fortalecer sus competencias en gestión, liderazgo, investigación y administración de proyectos. Sus líneas de investigación son Modelos de Gestión en Cultura Física y Formación Educativa y Gestión de la Cultura Física.

Asimismo, la FCCF ofrece la Maestría en Ciencias del Deporte, programa enfocado en el desarrollo de conocimientos avanzados, análisis de literatura científica y diseño de investigaciones aplicadas al deporte, la salud y el bienestar. Sus líneas de investigación son Fisiología del Ejercicio y Entrenamiento, y Actividad Física y Deporte.

Los procesos de selección contemplan, de acuerdo con cada programa, actividades como entrega de requisitos, registro de aspirantes, presentación y defensa de anteproyectos, publicación de resultados e inscripción. En algunos casos también se solicita el EXANI-III con un mínimo de mil puntos, título y cédula profesional, acreditación de un segundo idioma, proyecto de investigación y documentación académica.

Para la Maestría en Ciencias en Actividad Física para la Salud, la entrega de requisitos será del 16 al 20 de noviembre de 2026; la defensa del anteproyecto, del 7 al 11 de diciembre; los resultados se publicarán del 14 al 18 de diciembre y las inscripciones serán del 18 al 22 de enero de 2027, para iniciar clases el 25 de enero. Informes en mcaf.sip.fccf@uach.mx o al 614-158-9900, extensiones 4641, 4650 y 4636.

En el caso de la Maestría en Intervención Motriz, el registro y solicitud de carta del tutor serán del 16 al 20 de noviembre; la defensa del anteproyecto se realizará del 7 al 11 de diciembre; las inscripciones están programadas del 11 al 15 de enero de 2027 y el inicio de cursos será el 18 de enero. Para mayores informes, se encuentra disponible el correo pfranco@uach.mx y el teléfono 614-158-9900, extensiones 4641, 4650 y 4636.

La Maestría en Gestión de la Cultura Física recibirá documentación del 16 al 20 de noviembre, mientras que la defensa de anteproyectos será del 7 al 11 de diciembre y los resultados se darán a conocer del 14 al 18 de diciembre. Las inscripciones serán del 11 al 15 de enero y las clases comenzarán el 25 de enero de 2027. Los interesados pueden comunicarse con el Dr. Jorge Luis Márquez López, a través de jmarquezl@uach.mx o al 614-158-9900, extensiones 4641, 4650 y 4636.

Para la Maestría en Ciencias del Deporte, la entrega de requisitos está prevista para el 20 de noviembre de 2026, la defensa del anteproyecto del 7 al 11 de diciembre y la publicación de resultados del 14 al 18 de diciembre. Las inscripciones serán del 18 al 22 de enero de 2027 y el inicio de cursos está programado para el 25 de enero. Los informes se proporcionan mediante jnajera@uach.mx y el teléfono 614-158-9900, extensiones 4641, 4650 y 4636.