Video de alcaldesa de Quiroga cargando a un pato de las alas causa indignación; “pudo causarle un daño en las articulaciones”, señala veterinaria

La presidenta municipal de Quiroga, Michoacán, Alma Mireya González Sánchez, presuntamente maltrató a un pato, al sostenerlo de mala manera, mientras lo anunciaba como “la mascota mundialista”, en un video compartido por el gobierno de Quiroga a través de redes sociales.

De acuerdo con la alcaldesa, el ave fue encontrada por ella un día antes en el libramiento. Sin embargo, al momento en que el dueño del animal fue a recuperarlo al ayuntamiento, el pato ya portaba una playera de la selección mexicana.

“Porque a la señorita presidenta le gustan los animalitos, se lo regalo”, dijo Eugenio, el dueño del pato, mientras lo cargaba desde las alas y se lo entregaba a la edil.

“Así que este va a ser la mascota de hoy en adelante de aquí, de todos los quiroguenses“, anunció la mandataria local, sosteniendo al ave por las alas hasta finalizar la grabación, la cual ha tenido varios comentarios condenando la actuación de la edil y acusándola de maltrato.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la veterinaria Karina Sánchez Bernal, especialista en aves de compañía y de ornato, aseguró que, al cargar de esa manera al ave, pudo causarle un daño en las articulaciones.

“No es lo ideal cargarlo de esa manera; puede causar daño a nivel de las articulaciones, del músculo o de ligamentos de las alas”, señaló.

Durante la manipulación, el ave expulsó un líquido por el pico. De acuerdo con la especialista, se puede deber a “que exista un problema a nivel de su tracto gastrointestinal”, pues los patos “no escupen saliva”, generan moco por estrés o enfermedad.

EL UNIVERSAL también realizó una consulta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la cual respondió que, al tratarse de un animal doméstico, atañe a la autoridad estatal realizar la investigación y, de ser el caso, las sanciones correspondientes.

Durante los festejos mundialistas, los patos han cobrado popularidad. Tras la victoria del Tri en el partido inaugural, el Pato Merlín salió a caminar por las calles de Reforma portando su camiseta de la selección. Su alcance fue tal, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo invitó junto con su familia al Palacio Nacional.