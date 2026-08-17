Podrían adelantar libertad a sentenciados por delitos federales, analizan 300 casos en la entidad

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que derivado de modificaciones al Código Penal Federal, se analiza la situación de 300 personas sentenciadas por delitos federales que podrían salir anticipadamente.

Explicó que las nuevas regulaciones establecen que quienes ya han cumplido con el 75 por ciento de la sentencia o bien, cuentan con una enfermedad terminal, podrían quedar en libertad.

Al respecto, en el Sistema Penitenciario de Chihuahua habría 300 casos que podrían cumplir con dichos requisitos y que se analizará si su conducta amerita que salgan de prisión antes de lo establecido.