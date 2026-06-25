Víctimas por sismos en Venezuela suben a 235 muertos, 4 mil 500 heridos y 157 personas desaparecidas

Caracas. Los dos terremotos del este miércoles dejaron un panorama desolador y pusieron a prueba no solo las capacidades del Estado para responder ante emergencias de gran magnitud, sino también la energía colectiva que se precipita ante la contingencia para luchar por la vida frente a la realidad más extrema. Más de 250 edificaciones colapsaron total o parcialmente, según el reporte oficial, y al menos un centenar de ellas se ubican en el poblado costero de La Guaira, a las puertas de la capital venezolana.

La última actualización oficial de víctimas reportó 235 fallecidos y 4 mil 300 heridos, según informe del ministro de Salud, Carlos Alvarado. Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, indicó horas antes que 157 personas están desaparecidas y más de 200 atrapadas bajo escombros. Hay también 2 mil 927 familias damnificadas. Ocho hospitales sufrieron daños, “algunos han debido ser evacuados”, dijo.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló desde La Guaira que solo en esa entidad hay más de 100 edificios colapsados y 70 mil familias afectadas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recorrió las zonas críticas, tanto en La Guaira como en Caracas.

Una realidad avasallante

Al recorrer los puntos de mayor gravedad en Caracas, los sectores San Bernardino y Los Palos Grandes, imágenes de residencias enteras colapsadas, donde solo se ve parte de lo que fueran los pisos superiores sobre montañas de escombros, se mezclan con gritos de auxilio y el sonido de las máquinas dispuestas a remover toneladas de concreto. Pero también observamos el movimiento enérgico de hombres y mujeres que desde minutos después del terremoto se han sumado a la procura de sobrevivientes.

Al estado de La Guaira no se pudo acceder. La autopista que conecta la entidad costera con la capital fue cerrada excepto para vehículos vinculados a labores de rescate y transporte de suministros. El panorama de una zona que normalmente goza de un ambiente relajado por ser uno de los principales puntos turísticos del país, luce absolutamente desolador, según registro de ciudadanos y reporteros en el lugar. Conjuntos residenciales, edificios de apartamentos vacacionales, hoteles, reducidos a terrenos de polvo y concreto.

Voluntarios en primera línea

El tamaño de la tragedia supera el alcance de los cuerpos oficiales de seguridad y gestión de emergencias. Pero en ningún caso están solos. Contingentes de civiles espontáneos se han abocado en un esfuerzo titánico por remover con sus manos, cubetas, martillos y herramientas caseras, las pesadas piezas de concreto que los separan de los sobrevivientes. También grupos de obreros de la construcción han llegado a estos lugares armados con sus herramientas y su voluntad para apoyar en el único objetivo que todos comparten: salvar vidas.

“Salvar vidas, salvar vidas, en eso estamos”, dijo José Chacón, obrero de unos 40 años que estaba concentrado en la remoción de escombros en lo que fuera el edificio Rita, en la avenida Los Próceres de San Bernardino.

David Urdaneta, 27 años, vecino de la zona, contó cómo ayudó a un grupo de obreros que con una sierra, palancas de hierro y la fuerza de sus brazos lograron cortar y levantar parte de un muro colapsado para rescatar a una mujer que se encontraba tapiada. “El edificio donde vivo no se cayó, solo tuvo grietas menores; yo sobreviví y por eso estoy aquí ayudando como pueda”, comentó.

Saqueos en La Guaira

La situación en la ciudad de La Guaira reflejaba este jueves no solo las devastadoras consecuencias del doblete sísmico ocurrido 24 horas antes y la voluntad de muchas personas para ayudar, sino también el otro lado de una realidad extrema. Se reportaron saqueos a comercios y viviendas colapsadas. Asaltaron no solo tiendas de alimentos, sino también almacenes de electrodomésticos. Estas situaciones están siendo abordadas por la Policía Nacional y cuerpos de élite como la Dirección de Inteligencia Militar (DGCIM), según reporte de funcionarios en la zona.

A la espera de la ayuda internacional

Delcy Rodríguez dijo la tarde de este jueves que esperaban la llegada de la ayuda internacional, que 24 horas después de los terremotos no había llegado. Dijo que los primeros en llegar serían los equipos de rescate enviados por República Dominicana. En la mañana habló por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien coordinó el despliegue de unidades de rescate estadunidenses.

Estados Unidos señaló que enviará un equipo de respuesta ante desastres, así como buques y aviones militares. Además, la Casa Blanca anunció 150 millones de dólares en ayuda a través de agencias y organizaciones asociadas.

Petróleo a salvo

Las actividades petroleras no se vieron afectadas. Tras una breve pausa a raíz de los terremotos, el Complejo Petroquímico Hugo Chávez, ubicado en Morón, estado Carabobo, reinició el jueves temprano sus operaciones. La empresa Chevron informó, según Bloomberg, la continuidad de su actividad en el país, sin novedades. En el otro extremo del territorio, el Complejo Petroquímico de José, en el oriental estado Anzoátegui, mantuvo su operatividad sin contratiempos.